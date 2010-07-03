Женщина подозревается в организации убийства своей знакомой в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщина заказала убийство сестры своего экс-возлюбленного в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

"По данным следствия, у 31-летней обвиняемой из-за личной неприязни к своей знакомой возник умысел на ее убийство. С этой целью она нашла исполнителя, который согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 170 тысяч рублей", – сказала Врадий.

Она отметила, что дальнейшие действия происходили под личным контролем оперативных служб. Как уточняется, 29 ноября исполнитель убийства сообщил заказчице о совершенном преступлении и прислал видеозапись с инсценировкой.

Девушка была задержана при передаче исполнителю денег за якобы совершенное преступление. Свою вину в произошедшем обвиняемая уже признала. В отношении нее принято процессуальное решение.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила агентству, что между женщинами произошел конфликт из-за того, что предполагаемая жертва высказалась против их отношений с братом.

В октябре жителю Москвы предъявили обвинение в приготовлении к убийству по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, в конце сентября у мужчины возник преступный умысел, направленный на организацию убийства матери с целью получить наследство.

