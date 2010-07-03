В Москве мужчине предъявлено обвинение в подготовке убийства его матери по найму

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жителю Москвы предъявили обвинение в приготовлении к убийству по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, в конце сентября у мужчины возник преступный умысел, направленный на организацию убийства матери с целью получить наследство. О ситуации сообщает ГСУ СК по Москве.

"В качестве исполнителя данного преступления мужчина привлек знакомого, пообещав ему вознаграждение. Однако исполнитель сообщил о преступном плане сотрудникам правоохранительных органов. Дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников, были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство женщины", – говорится в сообщении ведомства.

В СК пояснили, что 1 ноября знакомый сказал обвиняемому, что якобы уже совершил убийство. В тот же день под предлогом дать показания мужчину пригласили в следственный отдел, где его и задержали. Благодаря грамотно спланированным мероприятиям следователей, сотрудников ГУУР МВД и столичной полиции заказное убийство удалось предотвратить.

По месту жительства обвиняемого прошли обыски. Там обнаружили и изъяли патроны и пистолет с глушителем, переделанный в боевой из стандартного газового пистолета "ИЖ 78-8". Пистолет относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию.

Обвиняемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия.

