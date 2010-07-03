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Происшествия

06 ноября, 21:39

Подозреваемого в причастности к убийству главы ЦПЭ Ингушетии отпустили

происшествия

Фото: соцсети

Проверка не подтвердила причастность мужчины, задержанного в Москве, к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Причастность задержанного к особо тяжкому преступлению не подтвердилась. После проверки его отпустили. Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет", – сообщил источник.

Оперативно-разыскные мероприятия пока продолжаются.

Ранее на причастность к убийству Эльджаркиева и его брата проверялись 9 человек. Их причастность также не подтвердилась. Подозреваемого в убийстве объявили в федеральный розыск. Уточнялось, что он может скрываться в Ингушетии.

Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино в Москве. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз.

В машине рядом с местом преступления сидел друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, и его допросили как ключевого свидетеля.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Следователи рассматривают в качестве главной версии преступления заказное убийство и связывают его с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.

Брат Ибрагима Эльджаркиева был врачом: Ахмед работал в Первой городской больнице имени Пирогова.

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