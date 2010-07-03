Подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии задержан

Фото: телеграм-канал LifeShot

Подозреваемый в убийстве главы Центра противодействия экстремизму по республике Ингушетия задержан в Москве. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Задержан мужчина, он проверяется на причастность к преступлению. Он находился на месте происшествия во время убийства", – сообщил источник агентству "Интерфакс".

Всего для проверки на причастность к преступлению были задержаны несколько человек. Однако их причастность не подтвердилась, сообщил источник. По данным СМИ, еще один подозреваемый объявлен в розыск. Он может скрываться в Ингушетии. Отмечается, что всего в розыск были объявлены три человека.



Фото: телеграм-канал Readovka

Ранее 6 ноября один из возможных подозреваемых в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата был объявлен в федеральный розыск. Отмечается, что задержанный был знаком с Эльджаркиевым.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября в районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз.

По информации СМИ, третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.

Расследование перешло в центральный аппарат Следственного комитета, дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.

Неизвестные застрелили Ибрагима и его брата Ахмеда Эльджаркиева вечером в субботу, 2 ноября, на улице Академика Анохина. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Основная версия следователей – заказное убийство. В СК связывают его с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.