Подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии задержан

06 ноября, 19:07
Фото: телеграм-канал LifeShot
Подозреваемый в убийстве главы Центра противодействия экстремизму по республике Ингушетия задержан в Москве. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
"Задержан мужчина, он проверяется на причастность к преступлению. Он находился на месте происшествия во время убийства", – сообщил источник агентству "Интерфакс".
Всего для проверки на причастность к преступлению были задержаны несколько человек. Однако их причастность не подтвердилась, сообщил источник. По данным СМИ, еще один подозреваемый объявлен в розыск. Он может скрываться в Ингушетии. Отмечается, что всего в розыск были объявлены три человека.
Фото: телеграм-канал Readovka
Ранее 6 ноября один из возможных подозреваемых в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата был объявлен в федеральный розыск. Отмечается, что задержанный был знаком с Эльджаркиевым.
Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября в районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз.
По информации СМИ, третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.
Расследование перешло в центральный аппарат Следственного комитета, дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.
Неизвестные застрелили Ибрагима и его брата Ахмеда Эльджаркиева вечером в субботу, 2 ноября, на улице Академика Анохина. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Основная версия следователей – заказное убийство. В СК связывают его с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.
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