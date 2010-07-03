Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06 ноября, 19:07

Подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии задержан

происшествия

Фото: телеграм-канал LifeShot

Подозреваемый в убийстве главы Центра противодействия экстремизму по республике Ингушетия задержан в Москве. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Задержан мужчина, он проверяется на причастность к преступлению. Он находился на месте происшествия во время убийства", – сообщил источник агентству "Интерфакс".

Всего для проверки на причастность к преступлению были задержаны несколько человек. Однако их причастность не подтвердилась, сообщил источник. По данным СМИ, еще один подозреваемый объявлен в розыск. Он может скрываться в Ингушетии. Отмечается, что всего в розыск были объявлены три человека.

Фото: телеграм-канал Readovka

Ранее 6 ноября один из возможных подозреваемых в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата был объявлен в федеральный розыск. Отмечается, что задержанный был знаком с Эльджаркиевым.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября в районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз.

По информации СМИ, третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.

Расследование перешло в центральный аппарат Следственного комитета, дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.

Неизвестные застрелили Ибрагима и его брата Ахмеда Эльджаркиева вечером в субботу, 2 ноября, на улице Академика Анохина. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Основная версия следователей – заказное убийство. В СК связывают его с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика