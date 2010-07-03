Возможный подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии объявлен в розыск

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Один из возможных подозреваемых в убийстве главы Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата объявлен в федеральный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, установлена личность одного возможного подозреваемого в этом тяжком преступлении. Подчеркивается, что он может скрываться на территории Ингушетии.

Ибрагим и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября в столичном районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них не менее десяти раз.

По данным РИА Новости, третьим человеком, находившимся в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. По информации издания, мужчина не подбежал к пострадавшим во время нападения, благодаря чему остался жив.

Брат убитого, погибший вместе с ним, был врачом. Ахмед Эльджаркиев работал в Первой городской больнице имени Н.И. Пирогова.

По предварительным данным, подозреваемым удалось уехать из Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Убийство начальника ЦПЭ Ингушетии помогут расследовать специалисты центрального аппарата СК

Источники в правоохранительных органах утверждают, что убийство носит заказной характер и связано со служебной деятельностью Эльджаркиева. Преступники готовились к преступлению несколько недель. На причастность к убийству проверяют девять человек.

Дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.

В Москве, по неофициальным данным, подполковник числился в командировке – он учился в Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Ибрагиму Эльджаркиеву было 36 лет, вместе с женой он воспитывал троих детей. Он возглавил Центр по противодействию экстремизма Ингушетии летом 2018. В январе этого года на его жизнь уже покушались. Неизвестные расстреляли машину высокопоставленного полицейского на трассе "Кавказ" по пути из Чечни в Ингушетию. Тогда пострадали только его охранники.

В пресс-службе МВД Ингушетии в воскресенье, 3 ноября, сообщили, что под непосредственным руководством Эльджаркиева была пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности.