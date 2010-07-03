Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

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Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает Интерфакс.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз. В машине рядом с местом преступления сидел друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, и его допросили как ключевого свидетеля.

Расследование находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Следователи рассматривают в качестве главной версии преступления заказное убийство и связывают его с профессиональной деятельностью силовика.

На причастность к убийству Эльджаркиева и его брата проверялись 9 человек. Их причастность к преступлению не подтвердилась.