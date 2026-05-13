13 мая, 09:48

Синоптик Макарова: вероятность грозы можно оценить, наблюдая за облаками и громом

Синоптик рассказала, как самостоятельно оценить вероятность грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самостоятельно оценить вероятность грозы можно, наблюдая за облаками и громом, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

Например, быстрый рост облаков, а также их затемнение и приобретение ими формы горных хребтов считается явным признаком приближающейся грозы и дождя. В свою очередь, гром может служить дополнительным индикатором скорой грозы.

"По задержке между молнией и громом можно примерно определить расстояние от вас до грозы. Как только сверкает молния, нужно отсчитать секунды до грома: 3 секунды – километр, и значит гроза совсем рядом, а если 15 секунд, то до грозы около 5 километров и можно успеть укрыться", – пояснила синоптик.

Макарова подчеркнула, что данные методы дают лишь краткосрочные прогнозы и работают только для локальной местности. Поэтому при получении предупреждения о грозе она рекомендовала оставаться в помещении.

В связи с прогнозируемой грозой в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности на двое суток. Предупреждение останется актуальным до 21:00 пятницы, 15-го числа.

При этом молнии ожидаются местами только в Подмосковье, тогда как в самом мегаполисе пойдет кратковременный дождь. Температура же в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, а по области – до плюс 24 градусов.

В Москве ожидается до 20 градусов тепла до конца недели

