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Граждане Великобритании все чаще поддерживают мнение о необходимости прекратить поддержку Украины. Причем с такой позицией соглашаются британцы, разделяющие как левые, так и правые взгляды, сообщает News.ru со ссылкой на издание Telegraph.

Журналисты сослались на представителя британского Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта, который заявил, что финансирование Киева приводит к возникновению трудностей в процессе мирного урегулирования.

При этом многие британцы уверены в том, что направление большого количества денежных средств в зону боевых действий на Украине не сможет поспособствовать укреплению условий для мирных переговоров.

Вместе с тем Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большим количеством внутренних проблем. В частности, большинство украинских солдат относятся к возрастной группе 40–45 лет, передает радио КП со ссылкой на Wall Street Journal.

Как выяснили журналисты, часто самый старший и опытный член украинских военных групп носит прозвище Дед, отражающее его возраст. Широкое распространение таких позывных свидетельствует о растущей проблеме. Авторы статьи подчеркнули, что в силу возраста военнослужащие тяжело переносят пребывание в окопах.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на скорое объявление даты третьего раунда переговоров России и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества США. По его словам, Россия тоже надеется, что сроки новой встречи российской и украинской делегаций станут известны в самое ближайшее время.