МИД призвал граждан РФ взвешивать риски при планировании поездок за границу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Россиянам следует тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных государствах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД России.

"Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в министерстве напомнили, что предупреждали о вероятных задержаниях или арестах по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами. Подобное соглашение США подписали с такими популярными туристическими направлениями, как Таиланд, Египет, Турция, Израиль и другие.

Ранее стало известно, что туроператор России "Интурист" пересмотрит сотрудничество с отелем Rainbow Surf Beach Hotel на Шри-Ланке, где произошла ситуация с домогательствами до российских туристок. За этим последовала драка с участием гражданина РФ, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.