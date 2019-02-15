Греф назвал задержанного основателя Baring Vostok порядочным человеком

Основатель Baring Vostok Майкл Калви много сделал для привлечения инвестиций в Россию. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, назвав задержанного по подозрению в многомиллиардных хищениях американца порядочным и честным человеком, передает "Интерфакс".
Руководитель кредитной организации отметил, что средства, привлеченные Калви, повлияли на развитие экономики и высокотехнологичных компаний вроде "Яндекса" и "Тинькоффа".
"Не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением", – заявил Греф.
15 февраля Майкла Калви вместе с другими сотрудниками инвесткомпании задержали по делу, связанному с конфликтом вокруг банка "Восточный". По данным следствия, речь идет о хищении более 2,5 миллиарда рублей.
Отмечается, что Калви знал о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга на 2,5 миллиарда рублей. Он решил украсть деньги, передав в собственность банка вместо указанной суммы денег 59,9% акций International financial technology group. Весь пакет стоимостью в 600 тысяч рублей, Калви оценил в три миллиарда.
Как уточняют адвокаты, дело завел Следственный комитет на основании материалов ФСБ, куда изначально обратился лен совета директоров банка "Восточный".
Вечером того же дня срок задержания Калви, который не признал свою вину, продлили на 72 часа. За это время суду предоставят дополнительные материалы по делу.
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