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20:04

Основателю Baring Vostok продлили арест

суды

20:04

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Фото: Агентство "Москва": Ведяшкин Сергей

Басманный районный суд продлил на 72 часа срок задержания основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Его подозревают в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. О продлении ареста сообщает корреспондент Агентства "Москва" из зала суда.

"Продлить срок задержания Калви на 72 часа для предоставления дополнительных материалов по делу", – огласил решение судья Артур Карпов.

Прокурор ходатайство следователя полностью поддержал. Судья указал, что в материалах дела есть документы, не переведенные на русский язык, и не представлены результаты экспертизы по оценке рыночной стоимости акций НАО "ПКБ".

Сам Калви отверг подозрения. Он заявил, что причиной возбуждения уголовного дела стал корпоративный конфликт между его фигурантами и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым. Также подсудимый сказал, что сделка между "Восточным" и НАО "ПКБ" была легальной, стоимость акций оценена верно.

Основатель Baring Vostok просил избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В случае домашнего ареста он пообещал проживать по месту своей прописки в Москве. Его адвокаты предлагали за него залог в 5 миллионов рублей. Также они просили о переносе рассмотрения ходатайства следователя на 72 часа для предоставления дополнительных сведений о личности Калви.

Майкл Калви является гражданином США. Фигурантами дела о крупных хищениях, помимо него, стали директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев, гендиректор НАО "ПКБ" Максим Владимиров, глава финдепартамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль и партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян.

Их задержали 15 февраля. По данным Следственного комитета, Калви знал о многомиллиардном долге подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" и продал акции банку "Восточный" по завышенной цене. Фактически это означало хищение средств.

суды

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