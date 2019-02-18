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20:48

Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

власть экономика суды

20:48

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал арест основателя Baring Vostok Майкла Калви чрезвычайной ситуацией для экономики. Об этом он написал с своем микроблоге в Twitter.

Кудрин отметил, что сам пока не поручился за Калви, но "другие уважаемые люди уже предложили поручительство". "Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики",− заявил глава Счетной палаты. Он также подчеркнул, что "явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам".

15 февраля гражданина США Майкла Калви и еще пятерых человек задержали по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемых на два месяца.

Калви не признал вины, заявив, что стал объектом уголовного преследования из-за корпоративного конфликта между фигурантами дела и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.

власть экономика суды

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