Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал арест основателя Baring Vostok Майкла Калви чрезвычайной ситуацией для экономики. Об этом он написал с своем микроблоге в Twitter.
Кудрин отметил, что сам пока не поручился за Калви, но "другие уважаемые люди уже предложили поручительство". "Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики",− заявил глава Счетной палаты. Он также подчеркнул, что "явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам".
Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка Президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики
15 февраля гражданина США Майкла Калви и еще пятерых человек задержали по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемых на два месяца.
Калви не признал вины, заявив, что стал объектом уголовного преследования из-за корпоративного конфликта между фигурантами дела и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.
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