Пушкинский суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, пытавшегося сжечь двух женщин

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Пушкинский городской суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, пытавшегося сжечь двух женщин и ребенка. Об этом сообщается на сайте управления СК по Подмосковью.

"Собранные следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 55-летнему гражданину одного из соседних государств. Он признан виновным в покушении на убийство троих человек, один из которых ребенок, а также в разбое и уничтожении имущества (часть 3 статьи 30, пункты "а", "в", "е", "д", "з"; часть 2 статьи 105; часть 3 статьи 162; часть 2 статьи 167 УК РФ)", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Подмосковью Ольга Врадий.

Суд установил, что 26 января осужденный проник в частный дом в Пушкине. Преступник напал на двух женщин, требуя передать ему телефоны и деньги. Одну из потерпевших мужчина дважды ударил гвоздодером в плечо. После этого 55-летний мигрант заставил женщин связать друг друга, облил горючим пол в комнате и поджег его. В этот момент в доме, помимо женщин, находился малолетний ребенок. Потерпевшим удалось выбраться из комнаты невредимыми.

"Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет колонии общего режима", – заключила Врадий.

Ранее Троицкий суд столицы арестовал двух обвиняемых в убийстве москвича в его квартире. Грабители залезли в квартиру и до смерти избили 55-летнего хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму.