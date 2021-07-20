Замминистра экологии Челябинской области подозревают в превышении полномочий

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Заместитель министра экологии Челябинской области получил статус подозреваемого по уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", – указали в ведомстве.

Преступление выявили сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области.

Согласно данным следствия, подозреваемый знал о проверке с целью оценить сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ на одном из региональных предприятий и предупредил представителя организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее СМИ сообщили о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Причина данной меры не уточняется.