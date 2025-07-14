РИА Новости: ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника МВД Захарченко

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ФСИН России обладает информацией, что жизни экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в российской колонии, в которую предложили перевести его родственники, грозит опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы

Родственники Захарченко предложили перевести его в колонию, которая расположена ближе к месту жительства его дочери, однако суд отказался удовлетворять исковые требования.

Согласно заключению ФСИН, в этой колонии содержатся заключенные, которым "знакома личность" экс-полковника. Ряд осужденных поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия Захарченко и негативно против него настроены.

"В настоящее время имеется оперативная информация о возможной угрозе жизни и здоровью Захарченко со стороны основной массы осужденных", – указано в заключении.

В 2019 экс-полковника приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 118 миллионов рублей. Его признали виновным в получении одной особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили звания полковника полиции и госнаград.

В 2022 году суд увеличил наказание Захарченко до 16 лет колонии, штраф составил 500 миллионов рублей. По версии следствия, Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы.

В августе прошлого года стало известно, что экс-полковник попросил отправить его на СВО. Прошение Захарченко подал почти год назад. По словам его адвоката Валерии Туниковой, официально ему не отказывают, но и не заключают контракт.