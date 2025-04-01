Депутат Роднина пословицей оценила решение теннисистки Касаткиной сменить гражданство

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала пословицей "баба с возу – кобыле легче" на смену российской теннисисткой Дарьей Касаткиной гражданства. Ее слова передает Sport24.

Спортсменка 29 марта объявила, что теперь будет представлять Австралию на турнирах. Ее заявление на получение постоянного вида на жительство было принято австралийским правительством. Касаткина заявила, что это решение далось ей нелегко.

Роднина отметила, что у российской теннисистки было такое право и она им воспользовалась. Депутат назвала подобную практику нормальной, напомнив, что ежедневно в международном пространстве огромное количество людей меняет свое гражданство.

"Мы лишний раз доказываем, что Россия – абсолютно свободная страна, в которой граждане имеют право в рамках закона поступать так, как считают нужным", – заключила Роднина.

В январе Касаткина дошла до 1/8 финала Australian Open, проиграв в матче американке Эмме Наварро в трех сетах – 6:4, 5:7, 7:5. Их встреча длилась 2 часа 43 минуты. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

