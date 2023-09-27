Путин предоставил гражданство РФ канадскому хоккеисту "Амура" Кэмерону Ли

Фото: телеграм-канал "РОМАН о хоккее"

Канадский хоккеист хабаровского клуба "Амур" Кэмерон Ли получил российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Кэмерон Ли стал игроком "Амура" в 2022 году. В 53 матчах регулярного чемпионата сезона 2022/23 в позиции защитника он набрал 20 очков, семь из которых были голами, 13 – результативными передачами.

За девять игр текущего сезона игрок забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.

Ранее Путин указом принял в российское гражданство американского хоккеиста клуба "Динамо" Бреннана Менелла. Менелл начал играть за московский клуб в сезоне-2022/23. В 44 матчах он набрал 24 очка.

