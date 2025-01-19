СК проверит сообщения о нападении на подростков в центре Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи организовали процессуальную проверку после сообщений о нападении на подростков в центре Москвы. Об этом Следственный комитет России сообщил в официальном телеграм-канале.

Информация о применении насилия в отношении подростков и попытке хищения у них имущества на улице в центре столицы ранее появилась в социальных сетях. По данному факту председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад, уточнила пресс-служба ведомства.

Кроме того, руководителю ГСУ СК по Москве поручено возбудить уголовное дело.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – добавляется в сообщении.

Ранее московские полицейские задержали бывшего учителя одной из столичных школ по подозрению в мошенничестве.

В МВД уточняли, что мужчина собрал с 28 родителей 990 тысяч рублей, пообещав за эти деньги организовать для детей экскурсию в один из городов России. Однако затем уволился с работы и перестал выходить на связь.

