Bild: сирийский подросток задержан в Гамбурге по подозрению в планировании теракта

В Гамбурге задержали 17-летнего сирийца, подозреваемого в планировании теракта в центре города, сообщает Bild.

По информации СМИ, подросток планировал совершить нападение в торговом центре, баре или полицейском участке. Правоохранители добавили, что он хотел убить "неверных" с помощью взрыва, "коктейлей Молотова" или ножа.

Во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты нож, балаклава, универсальные удобрения и жидкий разжигатель для гриля. Кроме того, по предварительной информации, он увлекался идеологией террористической организации "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России).

Помимо этого, ранее федеральная прокуратура Германии инициировала в отношении подростка психиатрическую экспертизу в рамках другого дела о возможных нарушениях закона об объединениях. Сейчас задержанный находится под стражей.

