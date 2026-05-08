В Германии неизвестный захватил заложников в отделении банка

Неизвестный захватил заложников в отделении банка Volksbank в городе Зинциг на юго-западе Германии. Полиция начала масштабную спецоперацию, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей.

По информации издания, операция ведется с 09:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.). На месте работают спецподразделения полиции, также задействованы вертолеты.

Как рассказали журналисты, утром к кредитной организации подъехал инкассаторский автомобиль. Один из сотрудников вышел, чтобы зайти в здание. Затем неизвестный мужчина перехватил инкассатора и, угрожая ему, силой заставил войти внутрь. Утверждается, что злоумышленник и заложник находятся в хранилище банка.

"В настоящий момент следует исходить из того, что в банке находятся несколько преступников и несколько заложников. Один из заложников – водитель инкассаторского автомобиля. Для граждан, находящихся за пределами оцепления, угрозы на текущий момент нет", – сказал представитель полиции.

