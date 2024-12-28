Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон об исключении права на условно-досрочное освобождение для преступников, пожизненно осужденных за терроризм или вооруженный мятеж.

Изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ. Они предусматривают, что осужденные за теракт (организация и участие в террористических сообществах, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, содействие в совершении терактов) не смогут рассчитывать на УДО.

Также не будет возможности выйти на свободу раньше срока для тех, кто был осужден за вооруженный мятеж или совершение акта международного терроризма.

Кроме того, закон предполагает, что организация вооруженного мятежа или руководство им с целью насильственного изменения государственного строя России будет караться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет (ранее – от 12 до 20 лет) с ограничением свободы на срок до двух лет.

В соответствии с законом, лицо, участвовавшее в мятеже, может быть освобождено от уголовного преследования, если оно добровольно и своевременно сообщило об этом властям или иным образом поспособствовало "предотвращению дальнейшего вреда интересам РФ". При этом в его действиях не должно быть обнаружено состава другого преступления.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Между тем Генеральная прокуратура России может получить право направлять в другие страны материалы для привлечения к ответственности россиян, которые пытаются избежать наказания, скрываясь за пределами РФ. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в нижнюю палату соответствующего законопроекта.

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