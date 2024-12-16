Кабмин РФ поддержал введение наказания за утаивание информации о диверсии

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Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий наказание за сокрытие информации о готовящейся или совершенной диверсии, сообщает ТАСС.

Документ подготовили депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев. В случае принятия закона, изменения внесут в в статью 205.6 Уголовного кодекса "Несообщение о преступлении".

В ней сказано, что неуведомление правоохранителей о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, предусмотренных определенными статьями, наказывается штрафом, принудительными работами либо лишением свободы на срок до года.

Весной кабмин поддержал законопроект об уголовной ответственности за диверсию с 14 лет. В настоящее время к уголовной ответственности с 14 лет могут привлекать только тех граждан, которых обвиняют в убийстве, вымогательстве, захвате заложника и вандализме.

В конце 2022 года Владимир Путин подписал закон, который ввел уголовную ответственность за диверсии вплоть до пожизненного срока. Согласно УК РФ, это грозит обвиняемым в содействии, вовлечении, призывах и склонении к совершению диверсий, а также спонсированию и обучению диверсионной деятельности и созданию тематических сообществ.

