Житель Курска предстанет перед судом за диверсию и госизмену

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Прокуратура Курской области направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в диверсии и государственной измене, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Следователи выяснили, что 24 января 2024 года обвиняемый вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины через один из мессенджеров. По полученному заданию злоумышленник сфотографировал один из военных комиссариатов и отправил кадр инициатору.

Помимо этого, в период с 25 по 27 января обвиняемый, используя полученные от куратора географические координаты, совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.

Между тем жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Мужчина работал монтером – обходчиком пути, когда предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

