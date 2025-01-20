МВД предупредило о вовлечении в диверсии под видом заработка в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МВД России призвало граждан быть бдительными из-за размещения в телеграм-каналах и чатах объявлений с предложениями высокого заработка, под которыми скрывается диверсионная деятельность. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

По данным киберполиции МВД, россиянам предлагается за задание от 50 до 300 тысяч рублей. Однако такие предложения могут скрывать диверсионную работу, за которую вместо обещанных денег люди могут получить реальное наказание вплоть до лишения свободы.

В качестве примеров заданий в пресс-службе привели написание отзывов и видеоотзывов по сценарию, отбор фотографий объектов, размещение объявлений или проверка анкет.

Ранее российское правительство поддержало законопроект о заморозке имущества тех, кто причастен к организации или проведению диверсий.

Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Александр Шендерюк-Жидков назвал такие меры необходимыми на фоне общественно-политической обстановки и для повышения защиты промышленных и инфраструктурных объектов страны. Он полагает, что инициатива позволит устранить пробел в законодательстве и поможет оперативно блокировать средства для подготовки диверсий.