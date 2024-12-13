Комитет ГД одобрил ужесточение наказания за вовлечение детей в преступность

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Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за вовлечение детей в совершение преступлений, а также рекомендовал его к принятию во втором чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают увеличить срок лишения свободы за вовлечение в преступление детей, которым еще не исполнилось 14 лет. В случае принятия законопроекта наказание за подобное преступление составит от 4 до 9 лет лишения свободы.

Кроме того, в качестве поправок хотят внести пункт о вовлечении ребенка в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Ответственность за эти деяния будет варьироваться от 4 до 8 лет лишения свободы.

Законопроект внесли на рассмотрение в середине июля. По словам председателя ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, преступники, использующие доверчивость детей, должны в полной мере оценивать свои поступки и отвечать за них по всей строгости закона.

По статистике, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ, уточнил Пискарев. В 2023 году число таких преступлений выросло на 52,3%. Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая школьников младших классов, в совершение диверсий. Часто в таких ситуациях с ребенком общаются через интернет, подчеркнул парламентарий.

В конце сентября Госдума одобрила в I чтении данный законопроект. Инициатива предполагает дополнить статьи "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" новым квалифицирующим признаком, предусматривающим совершение соответствующих преступлений посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

