ГД в I чтении одобрила ужесточение наказания за вовлечение детей в совершение преступлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума одобрила в I чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Об этом пишет ТАСС.

Инициатива предполагает дополнить статьи "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" новым квалифицирующим признаком, предусматривающим совершение соответствующих преступлений посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Так, в первом случае наказание может составить до 6 лет лишения свободы, а во втором – до 4.

На сегодняшний день аналогичные санкции предусмотрены для случаев совершения подобных преступлений родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которого возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Помимо этого, статьи дополнят пунктами "в отношении двух или более несовершеннолетних" и "в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Если изменения вступят в силу, наказание может составить до 7 и 6 лет лишения свободы соответственно.

Законопроект внесли на рассмотрение в середине июля. По словам председателя ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, преступники, использующие доверчивость детей, должны в полной мере оценивать свои поступки и отвечать за них по всей строгости закона.

По статистике, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ, уточнил Пискарев. В 2023 году число таких преступлений выросло на 52,3%. Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая школьников младших классов, в совершение диверсий. Часто в таких ситуациях с ребенком общаются через интернет, подчеркнул парламентарий.