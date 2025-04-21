Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.



Также в документе говорится, что предусмотрена ответственность и за оказание по найму или из корысти содействия международным организациям, в которых не принимает участие РФ. Нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы.

Ужесточается уголовное наказание и за дискредитацию ВС России по найму или из корыстных побуждений. В этом случае виновник может получить также до семи лет.

Кроме того, за призывы к санкциям против России, совершенные за плату или по найму, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Также отмечается, что в результате совершения вышеперечисленных преступлений будет применяться конфискация имущества.

Кроме того, Путин принял закон, освобождающий в том числе от призыва на военную службу граждан, служивших в Донецкой и Луганской народных республиках начиная с 11 мая 2014 года.

Под освобождение подпадают те россияне, которые не находились в запасе и прошли военную службу в ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, а также в воинских формированиях и органах этих республик.