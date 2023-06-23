Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Депутаты от ЛДПР в пятницу, 23 июня, внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из авторов проекта, замглавы фракции Ярослав Нилов.

Согласно тексту документа, изменения предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Так, ЕГЭ хотят заменить на государственные экзамены, в рамках которых выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

По словам парламентариев, формат ЕГЭ не является эффективным, поскольку не отражает реального уровня знаний учеников.

В случае принятия закона изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Тем не менее результаты ЕГЭ, которые были получены учащимися до вступления закона в силу, останутся действительны четыре года.

"ЕГЭ – отменить в пользу классических экзаменов", – написал Ярослав Нилов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует обсуждения, поскольку данный формат тестирования остается важным социальным лифтом для учащихся в РФ.

До этого в Минпросвещения РФ сообщили, что Единый государственный экзамен дал возможность повысить в России доступность высшего образования.

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