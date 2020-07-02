В Москве задержали приезжего, получившего кредитную карту по фальшивому паспорту

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В Москве задержали мужчину, который получил деньги через кредитную карту, выданную по поддельному паспорту, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ УВД по ЦАО столичного МВД Татьяну Дугину.

Она сообщила, что полицией было получено заявление от представителя одного из коммерческих банков. В нем было указано, что гражданин подал заявку на получение кредитной карты. После этого она была доставлена ему, и с ее помощью гражданин получил кредит.

Однако впоследствии выплаты по нему банк не получил. После получения заявления полиция провела оперативно-розыскные мероприятия. Было установлено, что кредит получил приезжий мужчина, который подал заявку по поддельному паспорту с вклеенной фотографией.

"Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению", – отметила Дугина.

Материальный ущерб в результате операции оценивается в 185 тысяч рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования").

Ранее в столице было похищено 2 миллиона рублей с банковского счета мужчины 1939 года рождения. С целью получения средств злоумышленник звонил пенсионеру и представлялся сотрудником службы безопасности.