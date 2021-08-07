МВД составило портрет среднестатистического преступника в России

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Министерство внутренних дел (МВД) России представило среднестатистический портрет преступника в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из отчета ведомства, всего за шесть месяцев 2021 года было выявлено 446 тысяч граждан, совершивших преступления.

64 процента из них не имеют постоянного дохода. Еще 58 процентов ранее привлекались к ответственности за правонарушения. Наконец, каждое третье преступление россияне совершали в состоянии алкогольного опьянения.

Чаще всего, по данным МВД, преступления совершают граждане России мужского пола. Женщины принимают участие в каждом шестом правонарушении, а на долю иностранцев приходится менее 4 процентов противоправных деяний.

Аналитики отметили снижение уровня преступности среди несовершеннолетних и студентов (на 15 и 21 процент). В первом полугодии 2021 года правоохранители задержали свыше 13,7 и 15,8 тысячи злоумышленников из обеих возрастных категорий соответственно.

Ранее в МВД России рассказали о росте числа киберпреступлений за первые шесть месяцев 2021 года. Зарегистрировано 271,1 тысячи таких правонарушений, что на 20,3 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.