В МВД назвали главные факторы дестабилизации обстановки в России

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Незаконные акции, перерастающие в беспорядки, становятся основным фактором дестабилизации обстановки в России, говорится в проекте постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности. Документ подготовили в МВД, передает ТАСС.
В ведомстве также отметили, что еще одной опасностью является рост числа фактов деструктивного влияния при помощи интернета на несовершеннолетних.
"Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", – говорится в документе.
Кроме того, вызовом в МВД считают и стремительный рост преступлений с помощью IT-технологий. В ведомстве отметили, что только за прошлый год было зарегистрировано более 500 тысяч таких деяний, что почти на 74% больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что МВД планирует до конца года внедрить систему "Паутина" по всей России.
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