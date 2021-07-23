В МВД назвали главные факторы дестабилизации обстановки в России

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Незаконные акции, перерастающие в беспорядки, становятся основным фактором дестабилизации обстановки в России, говорится в проекте постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности. Документ подготовили в МВД, передает ТАСС.

В ведомстве также отметили, что еще одной опасностью является рост числа фактов деструктивного влияния при помощи интернета на несовершеннолетних.

"Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", – говорится в документе.

Кроме того, вызовом в МВД считают и стремительный рост преступлений с помощью IT-технологий. В ведомстве отметили, что только за прошлый год было зарегистрировано более 500 тысяч таких деяний, что почти на 74% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что МВД планирует до конца года внедрить систему "Паутина" по всей России.