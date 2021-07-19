В МВД прокомментировали задержание журналистки в центре Москвы

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Главном управлении МВД по Москве рассказали о задержании сотрудницы СМИ в центре столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.
Как объяснили в МВД, инцидент произошел в субботу, 17 июля, в 21:45 на Чистопрудном бульваре. Девушка была задержана за то, что воспрепятствовала деятельности полицейских. При этом она не уведомила правоохранителей о своем статусе журналиста.
"Сотрудниками полиции была задержана гражданка 1996 года рождения. При этом на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала", – подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что в отношении нарушительницы был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".
Ранее в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который оказал сопротивление при проверке документов. По данным правоохранителей, инцидент случился в Петровско-Разумовском проезде.
Полицейские прибыли на место по вызову о нарушении тишины. При этом один из нарушителей повел себя неадекватно.
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