Эксперты отметили рост числа фишинговых атак с онлайн-платежами перед распродажей

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Фото: depositphotos/HayDmitriy
Общее число фишинговых атак в октябре 2021 года в сфере онлайн-платежей выросло по всему миру перед распродажей. Об этом сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского".
По информации компании, рост числа угроз составил 208%. В общей сложности в течение девяти месяцев 2021 года эксперты зафиксировали свыше 40 миллионов фишинговых атак.
В организации рассказали, что однажды мошенники рассылали пользователям сообщения с предложением пройти опрос для улучшения сервиса известного супермаркета. За участие людям обещали призы, в том числе денежные.
"Злоумышленники всегда адаптируют свои схемы под актуальную повестку, поэтому старт сезона распродаж не стал исключением. Чтобы убедиться в безопасности, проверьте, что сайт действительно принадлежит бренду: название адреса совпадает с официальным, а URL начинается с HTTPS", – отметила старший контент-аналитик компании Татьяна Щербакова.
Кроме того, специалисты рекомендовали пользователям не переходить по сомнительным ссылкам или рекламным баннерам.
Ранее исследователи Check Point Research дали россиянам советы по защите от интернет-мошенников в дни распродаж.
Специалисты предупредили, что жертва может получить по электронной почте выгодные предложения на товары с большими скидками от злоумышленников. Ей предлагается перейти по вредоносной ссылке, которая ведет на фишинговые ресурсы.
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