Эксперты назвали главных взломщиков рабочих компьютеров россиян

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Специалисты Group-IB выяснили, какие программы-вымогатели наиболее активно атаковали рабочие компьютеры россиян в нынешнем году, говорится в исследовании, опубликованном на сайте ИБ-компании.
Эксперты отмечают, что тремя главными взломщиками рабочих компьютеров в РФ оказались операторы шифровальщиков Dharma, Crylock и Thanos. Всего на них приходится более 300 атак, говорится в исследовании.
В этом году общее число атак программ-вымогателей увеличилось более чем на 200%, а средняя сумма выплаченного выкупа составила 3 миллиона рублей, максимальная – 40 миллионов рублей.
По словам экспертов, самым распространенным способом проникновения в российские корпоративные сети является компрометация публично доступных терминальных серверов по протоколу удаленного рабочего стола (RDP). Второе место занимают фишинговые рассылки, а на третьем месте разместились публично доступные приложения.
Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.
С помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.
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