Россиян предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели от имени сотрудников МЧС

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

МЧС РФ предупредило россиян о мошенниках, которые начали продавать пожарные извещатели. Об этом ведомство рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"Мошенники представляются специалистами МЧС России и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную", – говорится в публикации.

Так, жителям столицы предлагают приобрести извещатели за 5 тысяч рублей, когда их стоимость в среднем – 500 рублей. МЧС России обращает внимание, что граждане могут самостоятельно купить их в магазинах или заказать через интернет. Однако россиян призывают совершать покупки в уже известных торговых точках.

Как отметили спасатели, эти устройства необходимы. Только за 2022 год они сохранили 1 175 жизней.

В МЧС еще раз напомнили о том, что ведомство не оказывает никаких платных услуг. Специалисты не ходят по домам, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее москвичам рассказали об основных способах мошенничества при замене счетчиков. Депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что чаще всего мошенники пользуются неосведомленностью жильцов. Далеко не все горожане знают правила проверки и замены приборов учета и помнят дату установки счетчиков.



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