Ученые нашли связь между мошенничеством в Сети и склонностью к садизму

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Нарциссичные люди, склонные к садизму, чаще других становятся интернет-мошенниками. К такому выводу пришли специалисты Федерального университета Австралии, сообщает "Газета.ру".

В исследовании приняли участие чуть больше 660 человек. Им предложили пройти тест на выявление негативных личностных черт, в числе которых психопатия, макиавеллизм и нарцисизм, входящие в так называемую темную триаду, а также садизм. Кроме того, они должны были ответить на вопросы об участии в мошенничестве.

В итоге выяснилось, что участники, демонстрирующие асоциальное поведение, чаще прибегали к мошенничеству. Ученые отмечают, что такие люди обычно эгоистичны, склонны к обману и любят доставлять боль другим. Примечательно, что в ходе исследования больше всего баллов по садизму, макиавеллизму и нарциссизму набрали мужчины.

Ранее выяснилось, что почти 57% россиян опасаются использования своих паспортных данных мошенниками и стараются по возможности их никому не предоставлять. В частности, порядка 60% граждан РФ не дают делать копии паспорта, например при заселении в отели.



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