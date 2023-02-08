В РФ предложили продавать алкоголь в Сети по QR-кодам

Фото: depositphotos/Sonar

В РФ предложили легализовать продажи всех спиртных напитков в Сети с использованием двухфакторной идентификации. Об этом сообщает газета "Известия".

Предполагается, что человек пройдет подтверждение через госуслуги, затем получит QR-код и покажет его курьеру при доставке продукции. Соответствующее письмо президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко и руководителю комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу.

В АКИТ напомнили, что на данный момент на территории РФ существует запрет на онлайн-торговлю алкоголем. Однако в Минфине представили статистику, согласно которой объем продаж спиртного в Сети составляет 2–3 миллиарда рублей в год. Аналитики утверждают, что этот показатель в 10 раз больше, ведь рынок постоянно растет в связи с потребительским спросом. Так, в период с 2020 по 2022 год оборот алкоголя в Сети вырос на 40%.

Популярность таких продаж можно отследить через поисковые системы. В интернете каждый месяц появляется большое количество запросов на тему "Алкоголь с доставкой на дом". Согласно данным "Яндекса", их число только растет.

"Большинство граждан, которые покупают спиртное в Сети, не понимают – речь идет о нелегальных продажах. А значит, высок риск получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья", – говорится в письме АКИТ.

Ранее сообщалось, что в ГД предложили ужесточить наказания для курьеров онлайн-магазинов, которые передают спиртное несовершеннолетним.

Чтобы оградить подростков от алкоголя при доставке, следует использовать Единую систему идентификации и аутентификации, как на портале госуслуг. Альтернативой проверки возраста может стать паспорт.

Эксперимент по продаже в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!