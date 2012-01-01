Терапевт Обухов объяснил пользу лечения банками при бронхите и остеохондрозе

Лечение банками помогает при бронхите и остеохондрозе. Как это работает и кому такая терапия противопоказана, рассказал семейный врач, терапевт высшей категории, заведующий выездной медицинской службой Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Польза

Тело человека состоит из нескольких слоев: кожи, подкожно-жировой клетчатки, фасций и мышц. Все они содержат кровеносные и лимфатические сосуды, рассказал Вячеслав Обухов.





Вячеслав Обухов семейный врач, терапевт высшей категории, заведующий выездной медицинской службой Когда мы ставим банки, слои кожи как бы "перемешиваются" и образуются кровоподтеки. В то же время организм понимает, что получил травму. Он начинает активно восстанавливаться, чтобы быстрее прийти в норму.

Баночная терапия полезна при бронхите, так как активизируется защитная система организма. Процесс запускается благодаря миграции макрофагов, лимфоцитов и лейкоцитов. Когда эти клетки перемещаются по кровеносным сосудам, усиливаются иммунный и комплексный ответы, поэтому кашель при не обостренных формах бронхита проходит. Если заболевание запущено, использовать банки запрещено, объяснил врач.

В случае остеохондроза банки ставят в самой болезненной и перенапряженной зоне. Это влияет на микроциркуляцию и снимает неприятные ощущения, отметил врач.

Также баночный массаж эффективен при целлюлите: улучшает питание тканей, оказывает жиросжигающий эффект и тонизирует кожу.

Противопоказания

Противопоказания к лечению банками бывают абсолютными и относительными. К первым врач отнес острые заболевания: пневмонию, туберкулез и варикозную болезнь с тромбами. В таких случаях терапия только ухудшит состояние.

Гнойничковые заболевания кожи являются относительными противопоказаниями к лечению. Также стоить быть осторожными с банками во время беременности. При этих состояниях лечащий врач должен одобрить проведение терапии, заключил Обухов.