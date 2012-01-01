Терапевт Обухов объяснил пользу лечения банками при бронхите и остеохондрозе

Лечение банками помогает при бронхите и остеохондрозе. Как это работает и кому такая терапия противопоказана, рассказал семейный врач, терапевт высшей категории, заведующий выездной медицинской службой Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".
Польза
Тело человека состоит из нескольких слоев: кожи, подкожно-жировой клетчатки, фасций и мышц. Все они содержат кровеносные и лимфатические сосуды, рассказал Вячеслав Обухов.
Баночная терапия полезна при бронхите, так как активизируется защитная система организма. Процесс запускается благодаря миграции макрофагов, лимфоцитов и лейкоцитов. Когда эти клетки перемещаются по кровеносным сосудам, усиливаются иммунный и комплексный ответы, поэтому кашель при не обостренных формах бронхита проходит. Если заболевание запущено, использовать банки запрещено, объяснил врач.
В случае остеохондроза банки ставят в самой болезненной и перенапряженной зоне. Это влияет на микроциркуляцию и снимает неприятные ощущения, отметил врач.
Также баночный массаж эффективен при целлюлите: улучшает питание тканей, оказывает жиросжигающий эффект и тонизирует кожу.
Противопоказания
Противопоказания к лечению банками бывают абсолютными и относительными. К первым врач отнес острые заболевания: пневмонию, туберкулез и варикозную болезнь с тромбами. В таких случаях терапия только ухудшит состояние.
Гнойничковые заболевания кожи являются относительными противопоказаниями к лечению. Также стоить быть осторожными с банками во время беременности. При этих состояниях лечащий врач должен одобрить проведение терапии, заключил Обухов.