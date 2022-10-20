В Киеве "в шоке" из-за заявлений республиканцев о планах уменьшить помощь Украине – СМИ

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Украинские официальные лица "в шоке" из-за заявлений республиканцев о возможном сокращении помощи Украине в случае, если партия одержит победу в палате представителей на ноябрьских промежуточных выборах в США. Об этом сообщает RT.

В материале говорится, что сокращение помощи Киеву допустил лидер республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

"Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", – приводятся слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамия.

По его словам, на встрече с Маккарти, которая состоялась в ходе его недавнего визита в Вашингтон, он убедился, что поддержка Украины со стороны США продолжится.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву. Отмечалось, что политик уделил особое внимание средствам противовоздушной обороны.

До этого президент США Джо Байден в разговоре с Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО. Кроме того, Байден в разговоре с украинским лидером осудил ракетные удары РФ.

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