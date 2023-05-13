Папа Римский принял Зеленского в Ватикане

Фото: Vatican News via AP

Папа Римский Франциск провел аудиенцию с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Согласно информации, их встреча проходила на протяжении 40 минут. Уточняется, что они также обменялись подарками. Зеленский получил скульптуру с веточкой мира, а Папа Римский – изображение Богоматери.

До этого СМИ сообщали, что Зеленский приземлился в римском аэропорту Чампино 13 мая. По словам источников в Квиринальском дворце, визит Зеленского не считается государственным.

Также говорилось, что Зеленский провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Ранее распространилась информация, согласно которой Зеленский направился в Нидерланды. По данным СМИ, это был первый визит главы государства в Нидерланды в качестве президента. Однако программа поездки была не озвучена.

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