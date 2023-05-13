Зеленский прибыл в Рим – СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу приземлился в римском аэропорту Чампино. Об этом сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на вице-премьера и главу МИД Италии Антонио Таяни.

Информация о поездке Зеленского не распространялась до самого конца, уточнили в газете. Ожидается, что украинский лидер отправится в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой государства Серджо Маттареллой.

По словам источников в Квиринальском дворце, визит Зеленского не считается государственным. После него ожидается встреча президента Украины с премьер-министром Джорджей Мелони. В СМИ заявили, что с ней Зеленский поговорит о поставках вооружений. До этого в прессе писали, что в субботу Зеленского может принять Папа Римский Франциск.

Ранее распространилась информация, согласно которой Зеленский направился в Нидерланды. По данным СМИ, это был первый визит главы государства в Нидерланды в качестве президента. Однако программа поездки была не озвучена неизвестна.