Блинкен и Кулеба обсудили подготовку Украины к контрнаступлению

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по поводу предполагаемого контрнаступления Украины. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Уточняется, что во время разговора они также обсудили, как вклад международных партнеров может поспособствовать успеху наступления украинских войск.

Кроме того, Блинкен во время разговора заявил, что суверенитет Украины крайне важен для мира и безопасности в Европе. Он также напомнил слова американского президента Джо Байдена, который пообещал поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

Ранее СМИ сообщали о том, что киевские власти опасаются потерять поддержку западных союзников, если ВСУ не достигнут ощутимых успехов во время предполагаемого контрнаступления.

До этого Энтони Блинкен заявил, что Вооруженные силы Украины получили от Запада все необходимое для "успешного" контрнаступления. В частности, 9 мая Вашингтон заявил о выделении Киеву долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

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