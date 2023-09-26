ФНС разблокировала счета Блиновской, привязанные к ИП

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Федеральная налоговая служба разморозила счета блогера Елены Блиновской, которые привязаны к ИП. Об этом рассказала ее адвокат Наталия Сальникова.

"Счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчетностью. После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали", – передает ТАСС слова представителя защиты.

В апреле Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств, блогер признала вину и раскаялась.

В конце июля Пресненский суд продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест Блиновской до 26 октября. Запрет на использование интернета блогером также было решено сохранить.



Защита Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований на 200 млн рублей