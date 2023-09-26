26 сентября, 12:14Шоу-бизнес
ФНС разблокировала счета Блиновской, привязанные к ИП
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Федеральная налоговая служба разморозила счета блогера Елены Блиновской, которые привязаны к ИП. Об этом рассказала ее адвокат Наталия Сальникова.
"Счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчетностью. После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали", – передает ТАСС слова представителя защиты.
В апреле Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.
Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств, блогер признала вину и раскаялась.
В конце июля Пресненский суд продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест Блиновской до 26 октября. Запрет на использование интернета блогером также было решено сохранить.
Защита Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований на 200 млн рублей
Читайте также