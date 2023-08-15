Суд арестовал имущество Блиновской на 64 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Имущество, принадлежащее блогеру Елене Блиновской, сумма которого составила 64 миллиарда рублей, было арестовано в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств. Об этом сообщила адвокат блогера Наталия Сальникова.

"В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", – передает ее слова РИА Новости.



Выступая на заседании общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", она добавила, что решение от налогового органа, который мог бы установить точный ущерб, причиненный ее клиенткой, не было получено.

"Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет", – отметила Сальникова.

По ее словам, в данный момент Блиновская уже смогла заплатить 55 миллионов рублей налогов.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских и 54 расчетных счета Блиновской и ее мужа. Суд также наложил арест на движимое имущество блогера.

В том числе были арестованы автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, а также техника для путешествий – снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

В апреле Блиновскую задержали на границе с Белоруссией в момент, когда она пыталась покинуть РФ. Поводом для задержания послужили материалы, которые поступили правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Следователи сообщали, что в ходе ведения предпринимательской деятельности блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы. Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Позже стало известно, что 50 банковских счетов, коллекция золотых монет, около 100 миллионов рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области, принадлежащие Блиновской тоже были арестованы.

В конце июня Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Блиновской на месяц. Он также оставил в силе запрет на пользование мобильной связью и интернетом.



Суд арестовал еще 12 банковских счетов Блиновской