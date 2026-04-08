Ученый Башинский: бобры положительно влияют на экосистемы столичных водоемов

Столичные бобры выбираются из своих укрытий с приходом тепла, рассказали эксперты. При этом жители города обеспокоены активностью грызунов из-за повреждений на деревьях, сообщили СМИ. О том, вредят ли эти животные природным территориям Москвы или, наоборот, защищают от климатических проблем – в нашем материале.

Вредители или наоборот?

Существует распространенное мнение, что бобры являются вредителями, ведь они обгрызают и валят деревья, а также строят запруды. Однако такое поведение, наоборот, благоприятно сказывается на окружающей среде, рассказал Москве 24 старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) Иван Башинский.

"Бобры – это про естественность. Людям может не нравиться, что они все перерыли, перелопатили, навалили буреломов, но это как раз естественная природа. Так что бобр – главный помощник в противостоянии антропогенному влиянию", – пояснил он.

Главная польза от бобров – это внесение разнообразия в ландшафт. Например, поваленное бобром дерево может сформировать опушку, на которой начнут расти луговые травы.

Помимо этого, грызуны также оказывают огромное влияние на экосистемы водоемов – например, когда в обычном русле реки или ручья при сооружении плотины появляется еще и бобровый пруд.

"А это новое место обитания для земноводных, рыб, моллюсков, планктона, а также растительности вокруг этого пруда", – уточнил ученый.

Бобровые пруды существенно изменяют гидрологический режим прилегающих территорий. Поддерживая высокий и стабильный уровень воды, они обеспечивают постоянное увлажнение почв в прибрежной зоне. Это формирует уникальные биотопы, благоприятные для развития влаголюбивой растительности и обитания связанных с ней животных. В результате на расстоянии до нескольких десятков метров от воды появляется участок с повышенным разнообразием растений и почвенных организмов.

В свою очередь, сами плотины, которые могут быть очень массивными сооружениями, до нескольких сотен метров в длину и до двух метров в высоту, являются своеобразными фильтрами, очищая воду от загрязнений, которые попадают в водоем как с атмосферными осадками, так и в результате деятельности человека. Они задерживают не только загрязнители, но и даже тяжелые металлы и некоторые патогены.

"Кроме того, бобры не только строят плотины, но еще и роют множество каналов, которые, например, могут соединять два водоема. Это тоже очень сильно влияет на площади этих водоемов, их периметр, на новые места обитания. Зачастую бобры углубляют высыхающие водоемы, делая их пригодными для себя, и тем самым продлевают жизнь этим водоемам", – пояснил Башинский.

Более того, ученые выяснили, что бобровые пруды являются активными накопителями углерода. Погибая, вся водная растительность, водоросли, планктон, беспозвоночные, которые обитают в прудах, оседают на их дне в виде ила. То же происходит с ветками и другими органическими отходами, которые туда приносят бобры. Таким образом, задерживается выход в атмосферу углерода, образующегося от их разложения. На дне бобровых прудов по всему миру хранится около 378 миллионов тонн углерода, уточнил специалист.

Городские жители

На сегодняшний день в Москве (без учета ТиНАО) обитает порядка 250 бобров. Большая часть из них живет в районах Строгино и Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, Братеево, Капотня, реке Яуза, долине реки Сетунь, нацпарке "Лосиный остров", но преимущественно – на западе города. Более того, есть даже целый остров, получивший свое название в честь бобров.

В свою очередь, плотины есть в районах Ново-Переделкино, Солнцево, Митино, Некрасовка, Кунцево, Зеленограде, Покровское-Стрешнево, Троицком и Новомосковском административных округах.

В целом бобры давно стали полноценными московскими жителями: по словам Ивана Башинского, они настолько адаптировались к свету и шуму, что селятся не только на территориях парков и заповедников, но даже под железнодорожными насыпями, под мостами или под МКАД.



Иван Башинский старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Это происходит потому, что они норные животные и ведут ночной образ жизни, так что самый пик шумовой активности человека могут переждать в своем подземном жилище. Так что если в норе они чувствуют себя в безопасности, то бобры не торопятся покидать обжитое место и искать новый тихий укромный уголок, даже если вокруг становится беспокойно

Несмотря на то что бобры в Москве привыкли к соседству с людьми, они остаются дикими животными, так что при встрече с ними лучше сохранять дистанцию, предупредил специалист.

Ученые также не советуют подкармливать грызунов морковкой, как нередко происходит, например, в Покровском-Стрешневе.

"Бобрята всему учатся у родителей, в том числе добывать себе пропитание. Если они привыкнут к тому, что люди подкармливают их овощами, то просто не смогут сами добыть себе корм. Поэтому, если уж так хочется подкормить бобра, лучше подкладывать ему ветки, какую-то более естественную для грызунов пищу", – объяснил ученый.

Сейчас на повестке у грызунов – укрепление хаток и ремонт плотин. Зимой такая работа не ведется, потому что животные почти не вылезают из нор. Кроме того, паводок нередко размывает построенные бобрами жилища, или они могут разрушаться из-за сильных дождей, поэтому требуют срочного ремонта. Помимо этого, как только сходит снег, бобры меняют свою диету и переключаются с веток на зеленую растительность.

Но главное, что ожидает животных с приходом весны, – это расселение старших детенышей. Как только бобрятам исполняется два года, родители прогоняют их из семьи и они отправляются искать собственное место для жизни.

При благоприятных погодных условиях некоторые из них могут начать расселяться уже в ближайшие недели. Подходящих территорий немного, приходится селиться даже там, где для них могут быть плохие условия. Но обычно бобры быстро понимают, что место неподходящее – например, если они не могут вырыть себе нору, хотя бы временную. Поэтому они надолго не задерживаются, хотя могут успеть попробовать на зуб декоративные насаждения.

Интересный факт: рисунок чешуек на хвосте каждого бобра уникален. Его можно сравнить с отпечатками человеческих пальцев. Ученые уже начали использовать это в своих исследованиях. Они вешают фотоловушки над бобровыми тропами и используют машинное зрение, чтобы точно определить по рисунку чешуек, какой именно перед ними бобр.

Бобровый остров

Одно из широко известных в столице мест обитания бобров – Бобровый остров в Нагатинском затоне. Он образовался в результате строительства Перервинского гидроузла в 1940-х. В 1960-е русло реки выпрямили и подсыпали более 1 миллиона кубометров грунта, в том числе и на Бобровом острове, который тогда называли Ленточка.

Подсыпка осуществлялась в основном за счет строительного мусора (в частности, использовались разбитые гранитные плиты, применявшиеся для облицовки набережной), который сваливался в кучи, образуя небольшие, до пяти метров, холмы. Остров долгое время входил в погрузочно-разгрузочную систему Южного порта, на него свозили бревна, мел и песок. После распада СССР остров оказался заброшен, зарос травой, кустарниками и деревьями. В итоге на нем поселились бобры, в честь которых он и получил свое современное название.



Иван Башинский старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Всего на острове обитает одна семья бобров численностью до шести животных – пара родителей, два старших двухлетних детеныша и двое младших, родившихся в прошлом году. Иногда к постоянным островным жителям "в гости" заплывают еще две-три особи бобров, которые кормятся и уходят обратно к своим поселениям.

В целом, по мнению ученых, на острове бобры живут около 15 лет, есть данные обследования острова в 2013 году, и уже тогда там были замечены следы их деятельности.

В данный момент в акватории вокруг острова ведутся работы, но по наблюдениям ученых, сопутствующий шум бобрам не мешает, отметил эксперт. Однако за последние несколько десятилетий на острове истощилась кормовая база.

"Например, самых любимых бобрами осин уже почти не осталось, все погрызли", – отметил Башинский.

Чтобы животные не покинули эту территорию в поисках более благоприятного для проживания места, ученые предложили очистить остров от мусора и высадить привлекательные для бобров растения.