Трамп назвал журналиста Карлсона сумасшедшим

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американского журналиста Такера Карлсона сумасшедшим в ответ на критику его политики в отношении Ирана.

Карлсон заявлял, что возможное втягивание американской стороны в вооруженный конфликт грозит закатом "империи США".

"Кто-нибудь, пожалуйста, объясните сумасшедшему Такеру Карлсону, что "Иран не может иметь ядерное оружие!" – написал в ответ на это Трамп в соцсети Truth Social.

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня после атаки Израиля на военные объекты, в том числе на предприятие по обогащению урана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

Трамп уверен в том, что соглашение с Ираном по его ядерным разработкам будет заключено. Он также намекнул, что в ближайшие дни можно ожидать подвижек в дипломатической плоскости между Вашингтоном и Тегераном.

В свою очередь, в Пентагоне отметили, что американские войска занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке. Одновременно с этим США стремятся к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана.

По информации СМИ, Трамп поручил своей команде как можно быстрее организовать встречу с представителями Ирана. Президент США хочет выяснить, насколько серьезно иранские власти настроены на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем.