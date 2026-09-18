Путин сообщил о значительном росте производства на оборонных предприятиях России

Оборонные предприятия России значительно нарастили объемы производства с начала спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня оружейника.

По словам президента, выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды, увеличились более чем в 22 раза. Поставки радиолокационных станций выросли почти в 5 раз, бронетанкового вооружения – в 2,5 раза.

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