Путин заявил о потенциале экономического сотрудничества стран БРИКС

Государства БРИКС могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Об этом заявил Владимир Путин на форуме стран БРИКС в Индии.

Говоря об экономическом развитии стран БРИКС, президент отметил, что темпы роста населения в них увеличиваются из года в год. Также укрепляются внутренние рынки и выстроена современная инфраструктура.

По словам Путина, взаимодополняемость экономик стран БРИКС – один из главных ресурсов для развития объединения. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.