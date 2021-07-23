В Москве блогер посадил за руль своего восьмилетнего сына

Столичная полиция начала проверку после появившегося в Сети ролика с малолетним ребенком за рулем автомобиля, сообщает Агентство "Москва"

Автором видео стал бывший участник телепроекта "Дом-2" Антон Гусев. Он написал в Instagram, что посадил своего восьмилетнего сына за руль Mercedes. Ролик с ездой по Москве он разместил в соцсети.

Ранее сообщалось, что прокуратура Новомосковского административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы, которая посадила малолетнего сына за руль автомобиля каршеринга.