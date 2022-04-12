Рогозин рассказал об отказе от поставок из-за рубежа при строительстве Восточного

При строительстве космодрома Восточный удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа. Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину.

Он отметил, что высокотехнологичное сварочное оборудование для создания новой ракеты "Союз-5" закупили у компании из Чувашии. Также Рогозин рассказал, как корпорация ответила на западные санкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

